Faible volume de production, mais grande qualité des produits

La campagne de commercialisation du café et de cacao (2021-2022) a été lancée jeudi à Kpalimé.

Ils constituent, après le coton, les deuxième et troisième cultures traditionnelles d’exportation du Togo qui procurent des devises importantes dans le secteur agricole, principale source de revenu de plus de quarante mille 40.000 foyers. Ces deux produits contribuent à hauteur de 1,4% à la formation du PIB, a rappelé le ministre de l’Agriculture, Lekpa Antoine Gbegbeni.

Le café et le cacao jadis destinés exclusivement à l’exportation à l’état brut, sont de plus en plus transformés à travers des initiatives privées.

Le gouvernement veut encourager la transformation locale d’une quantité plus importante de manière à créer plus de valeur ajoutée et davantage d’emplois aux jeunes.

Pour le ministre du Commerce, Kodjo Adedze, l’un des défis qui reste à relever dans notre pays dans les filières café et cacao, demeure l’augmentation durable de la production au moyen de l’amélioration de la productivité et de la préservation de la qualité.

M. Adedze a adresse ses félicitations au Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC) ainsi qu’à toutes les structures étatiques et privées qui ont pris une part active depuis 25 ans à la libéralisation des deux filières.

Le CCFCC est piloté par Enselme Gouthon, par ailleurs président de l'ACRAM (Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar).

Au cours de la cérémonie, il est revenu sur les résultats de la précédente campagne.

La production se maintient à un niveau acceptable en dépit des défis environnementaux et sanitaires.

Le café est passé de 17.934 tonnes en 2016 à 23.713 en 2020 et le cacao de 11.587 à 17.084 tones sur la même période.

Au niveau de la commercialisation, 18 opérateurs ont assuré l’exportation de 2.000 tonnes de café et 5.400 tonnes de cacao, soit respectivement 84% et 89% de la production.

Pour s’inscrire dans le plan stratégique Togo 2025, le CCFCC a sélectionné une équipe de consultants pour l’élaboration d’un Plan national de développement des deux filières.

‘Il est clair que ce qui nous crédibilise à l’international n’est pas le volume de production, mais la qualité de nos produits, notre sérieux au travail et la réputation que les autorités de notre pays ont su asseoir à travers le monde’, a déclaré M. Gouthon.