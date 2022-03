FEC : mission du FMI à Lomé

Jaroslaw Wieczorek, le chef de mission du FMI pour le Togo est à Lomé avec une équipe d’experts.

Du 14 au 21 mars, la délégation du Fonds Monétaire International poursuivra les négociations avec les autorités togolaises pour un nouveau programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC).

Le pays avait déjà bénéficié d’un programme de FEC conclu pour la période 2018- 2020 pour un montant de 244,8 millions de dollars.

Ce dispositif soutient les programmes économiques des pays qui visent à rétablir la stabilité et la viabilité macroéconomiques tout en favorisant une croissance vigoureuse et durable et la réduction de la pauvreté. Elle peut aussi servir de catalyseur pour mobiliser de l’aide étrangère.

Le montant du financement mis à disposition au titre de la FEC est déterminé au cas par cas, en fonction des besoins de financement de la balance des paiements du pays, de la solidité de son programme économique, de sa capacité à rembourser le FMI, de l’encours des crédits du FMI et de ses antécédents en matière d’utilisation des ressources du Fonds