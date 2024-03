FEC : premier décaissement

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un accord de 42 mois au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) en faveur du Togo.

Cet accord apportera au pays un financement d’environ 390 millions de dollars avec un décaissement immédiat de 68,3 millions.

‘Le Togo reste en proie à des difficultés, à la suite d’une série de chocs survenus ces dernières années. L’accord FEC permettra d’accélérer la réduction de la pauvreté, de préserver la stabilité macroéconomique et de mobiliser des financements extérieurs supplémentaires, ce qui profitera au Togo et contribuera ainsi à la stabilité macroéconomique et externe de la région de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dans son ensemble’, indique un communiqué du Fonds.

Le FMI salue au passage le solide programme de réformes des autorités qui a pour objectif de préserver la stabilité macroéconomique et d’accélérer la réduction de la pauvreté en rendant la croissance plus inclusive tout en améliorant la viabilité de la dette, et par des réformes structurelles visant à soutenir la croissance et à limiter les risques pour les finances publiques et le secteur financier.

En apportant des financements concessionnels à des fins budgétaires et en favorisant la mobilisation d’autres bailleurs de fonds, le programme du FMI contribuera à faciliter les décisions des autorités, actuellement contraintes d’arbitrer entre l’augmentation des dépenses sociales et le renforcement de la viabilité de la dette.

L’accord entre le Togo et le FMI avait été annoncé début décembre 2023.