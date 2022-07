Feuille de route : soutien de la Banque mondiale

Le nouveau représentant de la Banque mondiale au Togo, Fily Sissoko, a été reçu en début de semaine par Sandra Ablamba Johnson, secrétaire général de la Présidence.

Coralie Gevers, directrice des opérations du Groupe de la Banque mondiale pour le Togo, assistait à la rencontre.

‘M. Sissoko a réitéré l’engament de la Banque mondiale à poursuivre l’appui à la mise en œuvre de la Feuille de route gouvernementale en vue de renforcer l’inclusion économique et sociale et faire du Togo un hub logistique et financier en y apportant l’expérience des pays de l’Asie de l’Est’, indique un communiqué officiel.

Le portefeuille de la BM dans le pays s’élève à 9917, 5 millions de dollars en 2022.

Les projets sont multiples : bonne gouvernance, amélioration de la gestion des finances publiques, santé, environnement, développement urbain et local, énergie, protection sociale, éducation, agriculture emploi des jeunes vulnérables.