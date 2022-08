Financement bouclé

Un pool bancaire composé d’ Afreximbank, de la BIA et d’Ecobank a accordé un financement de 145 millions d’euros à Arise IIP pour permettre la réalisation et l’extension de la Plate-forme industrielle d’Adétikopé (PIA).

La convention a été signée mardi à Lomé en présence de Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

Afreximbank, Ecobank et BIA Togo ont apporté respectivement un financement à hauteur de 85 millions d’Euros, 45 millions d’euros et 15 millions d’euros.

Le pool bancaire rejoint la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) qui a mis en place un crédit d’un montant d’environ 30,5 millions d’euros accordé en octobre 2021.

Le gouvernement fait du PIA le symbole de son futur essor économique qui passe par la diversification et la transformation.

'La nouvelle feuille de route gouvernementale 2021-2025 a pour objectif de faire du Togo un Etat moderne présentant une croissance économique à la fois durable et inclusive. Créatrice de plus de 35.000 emplois directs et indirects, la Plateforme Industrielle d’Adétikopé a pour objectif de favoriser l’attractivité et d’attirer des investisseurs en vue de développer des activités industrielles et multisectorielles, à savoir notamment la transformation de produits agricoles (coton, soja, anacarde etc.) et miniers locaux’, indique le communiqué publié à l’issue de la signature.

Arise IIP développe des projets similaires au Gabon, au Congo, au Bénin et en Côte d’Ivoire, notamment.