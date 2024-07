Foire Made in Togo : importante subvention de l'Etat

Le gouvernement a décidé d'apporter une forte subvention aux producteurs et transformateurs locaux qui participeront à la 5e édition de la Foire Made in Togo. Cet événement se tiendra du 24 juillet au 4 août au Centre togolais des expositions et foires de Lomé (CETEF).

Le thème retenu pour cette année est : « Contribution de la consommation des biens et services au service du développement ». Ce thème met l'accent sur l'importance de la consommation locale dans le processus de développement économique du pays.

En réponse aux défis économiques actuels, le gouvernement a considérablement réduit le coût de location des stands. Le prix d’un stand de 3m² a été fixé à 24 000 F.CFA pour toute la durée de la foire, contre 200 000 à 300 000 F.CFA l'année précédente. Cette réduction vise à encourager la participation de nombreux producteurs et transformateurs locaux.

« Il s’agit d’un vrai coup de pouce. Pour nous, le gouvernement se donne les moyens nécessaires pour atteindre son objectif de promouvoir la production et la consommation locale », a déclaré Alexandre de Souza, directeur général du CETEF, lundi dernier.

La Foire Made in Togo a pour principal objectif de mettre en lumière les nombreuses innovations des jeunes togolais, souvent méconnues du grand public. Cet événement est une plateforme idéale pour révéler le potentiel créatif et entrepreneurial du pays.

En parallèle, la foire vise également à intensifier la consommation des biens et services produits localement par des professionnels togolais. Cette initiative est cruciale pour les pouvoirs publics, car elle contribue directement à la création d'emplois et à la réduction du chômage.

La promotion de la consommation locale est une stratégie clé pour stimuler l’économie togolaise. En soutenant les producteurs et transformateurs locaux, le gouvernement espère non seulement dynamiser le secteur industriel mais aussi renforcer l'autosuffisance économique du pays. Les subventions accordées cette année témoignent de l'engagement des autorités à soutenir le développement des entreprises locales et à encourager une culture de consommation nationale.

En conclusion, la 5ème édition de la Foire Made in Togo promet d'être un événement marquant pour l'économie locale, offrant aux entrepreneurs togolais une opportunité unique de présenter leurs produits et innovations au public.

La réduction significative des coûts de participation et le soutien accru du gouvernement constituent des mesures déterminantes pour favoriser un environnement propice à la croissance économique et à la création d'emplois au Togo.