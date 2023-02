La bonne gestion des finances publiques est cruciale dans un contexte de ressources publiques limitées et dans une situation marquée par diverses tensions et crises économiques.

Les réformes vigoureuses initiées dans ce domaine permettent de maintenir un cadre macroéconomique stable, mais surtout de gagner la confiance des partenaires techniques et financiers et de les motiver à continuer à accompagner le Togo à travers des programmes et des projets de développement.

Dans la droite ligne de cette stratégie, le ministère de l’Economie et des Finances a lancé jeudi l’initiative ‘Bonne gouvernance financière' (Good Financial Governance). Elle a pour objectif global d’améliorer la gestion des finances publiques.

‘Ce projet permettra, à coup sûr, de relever de nouveaux défis et de renforcer davantage notre partenariat pour les réformes au vu des priorités de développement de notre pays’, a déclaré Tchassow Kpobie Akaya, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances.

La mise en oeuvre du Good Financial Governance renforcera la confiance des partenaires internationaux et permettra ainsi au Togo d’obtenir davantage de soutiens pour ses grands projets de développement et ses politiques d’accompagnement en faveur des populations qui en ont le plus besoin.

L'initiative est lancée avec le concours de la Coopération allemande.