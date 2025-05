Gel temporaire des permis de recherche minière

Les autorités ont annoncé la suspension temporaire de la délivrance de nouveaux permis de recherche de substances minérales sur toute l’étendue du territoire.

Cette décision, présentée comme stratégique, s’inscrit dans le cadre d’une réforme en cours du Code minier visant à renforcer la transparence, la durabilité et la responsabilité dans la gestion des ressources naturelles.

Selon Robert Koffi Messan Eklo, ministre des Mines et des Ressources énergétiques, cette mesure exclut les matériaux de construction et les minéraux industriels, afin de ne pas freiner certaines activités économiques vitales.

« L’objectif est d’encadrer l’exploitation minière de manière plus rigoureuse, en tenant compte de l’environnement et des besoins des communautés locales », a-t-il expliqué.

Le nouveau Code minier, actuellement en cours de rédaction, entend clarifier les procédures d’octroi de permis, introduire des mécanismes de contrôle plus stricts, et instaurer une gouvernance minière plus moderne et inclusive. Il s’agit d’une réponse directe aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques liés à l’exploitation des ressources minières.

Cette suspension est aussi un signal fort envoyé aux investisseurs et aux partenaires du Togo : celui d’un engagement vers une meilleure gouvernance du secteur extractif.

Les pouvoirs publics entendent profiter de cette période transitoire pour affiner le dispositif juridique et préparer les acteurs du secteur à la nouvelle donne réglementaire.