Gérer au mieux les chocs externes

L'Afrique subsaharienne ne représente qu'une petite part de la production et du commerce mondial.

Pour rattraper le continent n'a pas d’autre alternative qu’entreprendre des réformes pour augmenter son offre et pour mieux rattacher ses activités à l'économie mondiale.

L’Afrique a tout à gagner.

Des progrès ont été réalisés au cours de la dernière décennie, les exportations et les importations augmentent rapidement.

La plupart des économies africaines dépendent fortement du commerce pour les revenus nationaux. Elles sont également plus vulnérables aux perturbations commerciales et aux chocs externes comme l'illustre la récente pandémie de Covid-19.

Le rapport ‘Africa in the New Trade Environment : Market Access in Troubled Times’, que vient de publier la Banque mondiale fournit une analyse complète et de pointe sur une stratégie pour renforcer l'accès au marché de l'Afrique subsaharienne dans l'environnement mondial actuel.