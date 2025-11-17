Geste fiscal pour stimuler le marché automobile

Bonne nouvelle pour les automobilistes et importateurs togolais ! L’Office Togolais des Recettes (OTR) a annoncé la prolongation jusqu’au 20 décembre 2025 de son offre exceptionnelle de réduction de 20 % sur les frais de dédouanement des véhicules.

Initialement prévue pour s’achever le 15 novembre, cette mesure s’applique exclusivement aux véhicules de plus de cinq ans encore en souffrance sous douane.

Présentée comme un « cadeau de fin d’année », cette initiative vise à désengorger les parcs automobiles du Port autonome de Lomé tout en relançant l’achat des véhicules importés.

Selon l’administration fiscale, cette offre s’inscrit dans une démarche promotionnelle destinée à encourager les propriétaires de véhicules bloqués à finaliser leurs formalités, tout en incitant à de nouvelles importations à l’approche des fêtes de fin d’année.

L’allègement fiscal proposé s’aligne sur les dispositions du Code des douanes nationales.

Chaque année, l’OTR met en place des mesures incitatives de ce type pour faciliter le dédouanement, réduire la charge financière des usagers, et renforcer la mobilisation des recettes de l’État dans un cadre gagnant-gagnant.

Cette réduction, qui intervient dans un contexte de reprise économique progressive, devrait stimuler le marché automobile local, soutenir les activités logistiques et favoriser la rotation des marchandises au Port autonome de Lomé.