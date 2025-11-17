Inclusion, innovation, sécurité : la monétique fait son show à Lomé

Le Salon de la Monétique et de l’innovation financière de l’UEMOA se tiendra les 20 et 21 décembre à Lomé.

Cette rencontre se veut un espace d’échanges, de dialogue et d’innovation entre les acteurs de l’écosystème financier, les décideurs politiques et les experts technologiques de la sous-région.

Au cœur des discussions : l’interopérabilité des systèmes de paiement, la cybersécurité, la confiance numérique, et surtout, l’accès des populations rurales aux services financiers modernes.

Avec l’essor des paiements électroniques, du mobile banking et de la digitalisation des services financiers, la monétique apparaît comme un pilier du développement économique.