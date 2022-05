GFP : l'efficacité PEFA

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a donné mardi le coup d’envoi de l’évaluation de la performance du système des finances publiques suivant la méthodologie PEFA.

Les rapports PEFA décrivent l'environnement économique du secteur public, examinent la nature de la stratégie et de la programmation des politiques et analysent comment les décisions budgétaires sont appliquées. Ils évaluent les conséquences des forces et des faiblesses de la GFP pour la discipline budgétaire globale, l'allocation stratégique des ressources et l'efficience de la prestation de services.

PEFA examine les contrôles utilisés par les gouvernements pour s'assurer que les ressources sont obtenues et employées comme prévu. Elle met l'accent sur la transparence et la responsabilité en termes d'accès à l'information, de rapports et d'audits ainsi que sur le dialogue en matière de politiques et d'actions de GFP (gestion des finances publiques).

L’exercice revêt une importance capitale pour le Togo pour apprécier les progrès accomplis, d’identifier des faiblesses et les nouveaux enjeux afin d’actualiser le plan d’actions des réformes des finances publiques pour les années futures, a indiqué M. Yaya qui avait à ses côtés Joaquín Tasso Vilallonga, l'ambassadeur de l'Union européenne à Lomé.

Le gouvernement togolais a adopté une feuille de route pour la période 2020-2025 en vue de donner une impulsion nouvelle à la vie socio-économique.

Une feuille de route qui va nécessiter la mobilisation de ressources importantes de l’ordre de 3400 milliards de FCFA dont 50% apportées par le secteur public donc les ressources publiques et 50 % par le secteur privé.

‘Pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie du gouvernement, il s’avère nécessaire de faire une évaluation du système des finances publiques en vue d’optimiser la gestion des ressources publiques destinées à soutenir cette ambitieuse feuille de route’, a souligné le ministre.

Le recours à PEFA pour d’avoir une image instantanée des performances sur le plan de la GFP.

PEFA offre une base commune pour analyser cette performance à l'échelon national et infranational.

L'analyse PEFA contribue au dialogue sur le besoin et les priorités de réforme de la GFP.

Elle donne une impulsion à cette réforme et joue le rôle de catalyseur de l'action.

Elle aide le gouvernement à recenser les domaines dans lesquels il faut poursuivre l'analyse et les examens. Elle encourage la coordination entre les parties prenantes dans un cadre d'évaluation commun et bien accepté.

La plupart des pays qui ont utilisé PEFA l'ont fait successivement à quelques années d'intervalle pour suivre les progrès effectués au fil du temps, de façon à recibler et à rénover leur programme de réforme de la GFP.