Gouvernance, foncier, numérique : les réformes accélèrent

Le ministère des Finances et du Budget, via le Secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers, a organisé en fin de semaine dernière la revue nationale de la mise en œuvre des réformes à fin juin.

La rencontre, tenue en visioconférence, a rassemblé plus d'une centaine de participants issus des ministères, institutions étatiques, secteur privé, société civile et partenaires techniques et financiers.

Cette revue, qui s'inscrit dans la dynamique de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025, visait à dresser le bilan des réformes inscrites au Plan de travail et budget annuel et à identifier les mesures correctives nécessaires pour sécuriser les résultats à fin décembre. À mi-parcours, le taux moyen d'exécution physique s'établit à 68,4 %, et le taux d'exécution financière à 63,3 %.

En matière de gouvernance financière, les autorités ont opérationnalisé son plan de mobilisation des recettes et mené des études d'impact sur la loi de finances 2026, renforçant ainsi son cadre de dépenses à moyen terme.

Le secteur agricole a progressé grâce à la sécurisation et à la cartographie des terres, notamment à Djagblé et à Kara.

Sur le plan numérique, les missions de Cyber Defense Africa ont été élargies, incluant désormais la conception et la commercialisation de drones, tandis que l'identification biométrique s'est intensifiée. Le secteur privé bénéficie par ailleurs d'un accompagnement renforcé via l'Agence de développement des TPME.

En matière de gouvernance locale, le Togo s'est doté d'une politique nationale de décentralisation 2025-2034, avec des dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales portées à 5,5 milliards de Fcfa pour les régions et 10,5 milliards pour les communes.

Sur le plan environnemental, la loi-cadre révisée, promulguée en mars 2026, s'accompagne de la création de l'Office national des aires protégées.

Le classement Business Ready 2025 de la Banque mondiale confirme ces avancées : le Togo se positionne premier réformateur d'Afrique de l'Ouest et troisième en Afrique subsaharienne, avec un score de 61,52 points, devançant le Bénin, le Ghana et le Sénégal.

Les autorités réaffirment leur volonté de maintenir le cap.