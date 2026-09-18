Un dialogue stratégique sur les opportunités d'investissement

Sur initiative de la Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), dont le siège est à Lomé, décideurs, investisseurs, institutions financières et partenaires internationaux sont attendus le 29 septembre dans la capitale togolaise, à l'occasion du Forum d'Investissement de la Cédéao (EIF 2027).

Ce rendez-vous permettra de lancer un dialogue stratégique sur les opportunités, défis et partenariats d'investissement en Afrique de l'Ouest.

Pour la Banque, la sous-région regorge d'opportunités, et cette rencontre se veut une aubaine pour accélérer une croissance inclusive et durable.

La BIDC affiche des résultats particulièrement solides. Selon son rapport annuel 2025, la valeur des projets instruits a bondi de 55,8 %, tandis que celle des projets approuvés a progressé de 114,8 %.

Les engagements de la Banque ont quant à eux augmenté de 83,6 %. La mobilisation des ressources a également progressé de 7,8 %.

Les décaissements de prêts ont connu une hausse de 48,5 %.