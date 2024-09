Gozem se lance dans les services financiers

Africa Diaspora Investment (ADI) et la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) ont décidé de s'unir pour améliorer l'accès au financement et offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI). Les deux sociétés ont signé un accord de partenariat dans ce sens, marquant le début d'une collaboration stratégique.