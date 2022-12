Grand marché de Lomé : la renaissance

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a visité lundi le chantier de reconstruction du grand marché de Lomé, carrefour commercial du Togo.

L’emblématique bâtiment avait été ravagé par un incendie il y a presque 10 ans.

Le Grand Marché d’Adawlato, aussi nommé Grand Marché de Lomé, est un des symboles de la ville à l’international et bénéficie d’une localisation stratégique, en plein cœur du centre-ville. Il se situe à moins de 200 mètres du Boulevard de la République et de la Nationale 2 reliant le Ghana au Bénin en passant par le port de Lomé et en longeant le front de mer.

La visite s’est déroulée en présence des commerçantes qui attendent avec impatience la réouverture.