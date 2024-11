Grands travaux avant l'ouverture de la Foire de Lomé

Le mois de novembre marque le compte à rebours pour la 19ème Foire Internationale de Lomé, prévue du 22 novembre au 8 décembre.

Cet événement phare, organisé par le Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF), s’annonce sous le signe de l’innovation et de la modernisation, avec une attention particulière portée cette année à l’accueil et au confort des exposants et des visiteurs.

Pour assurer une édition réussie, le CETEF a mobilisé toutes les ressources nécessaires, engageant une série de travaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du site d’exposition. Les ouvriers s’activent d’arrache-pied pour achever les différentes infrastructures avant le jour de l’ouverture.

Contrairement aux éditions précédentes, un vaste dispositif de stationnement est en cours d’installation pour améliorer la circulation et l’accessibilité du site. En effet, le CETEF a entrepris la construction d’un parking principal d’une capacité de 800 places.

Dix autres parkings seront disponibles pour répondre à des besoins spécifiques, y compris des espaces dédiés aux motos et d’autres pour des visiteurs venus en véhicules de plus grande capacité. Au total, ce sont 11 parkings qui seront accessibles, répartis de manière stratégique autour du site d’exposition. Cette configuration vise à fluidifier les mouvements et à réduire les encombrements habituels lors des jours de forte affluence.

À l’intérieur du parc d’exposition, plusieurs chantiers sont également en cours.

Cette année, la Foire attend près d’un millier d’exposants et environ 600 000 visiteurs, un engouement qui reflète l’importance de ce rendez-vous commercial en tant que carrefour économique sous-régional.

Le Mali, pays invité d’honneur, viendra également enrichir cette 19ème édition.