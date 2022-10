Identifier les investisseurs à Londres

Le ‘UK Trade & Export Finance Forum’ aura lieu à Londres le 17 novembre.

Il réunira 600 dirigeants de la finance et des affaires pour une journée complète de présentations, d'études de cas, de panels, d'ateliers et de réseautage, couvrant les derniers développements en matière de financement des exportations et du commerce.

Plusieurs pays africains seront présents parmi lesquels le Togo.

Deux ministres sont attendus, celui du Commerce, Kodzo Adedze et de la Promotion de l'investissement, Rose Kayi Mivedor.

Le UK Export Finance est l’Agence de crédit à l’export du Royaume Uni.

Elle accompagne les entreprises qui souhaitent exporter des biens et des services à l’international, en fournissant des assurances, des garanties et des prêts.

Louis Taylor, le directeur exécutif, avait déclaré, en juin dernier lors d’une visite à Lomé, que son organisation avait la capacité de mobiliser un milliard de dollars en faveur du Togo pour des projets de développement.

Le Togo vient de rejoindre le Commonwealth. Un atout pour séduire les investisseurs.