La 5e édition du Salon Férin s’est déroulée samedi à Lomé.

Il s’agit d’une initiative de l'association Terreau Fertile soutenue par des partenaires provenant d'entités gouvernementales, non gouvernementales et privées.

Le Salon se propose d'offrir un cadre d'interactions, de promotion des activités économiques, de partage d'expérience, de recherche et d'encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à un développement inclusif et durable ainsi qu'à la transformation de la société togolaise.

Thème choisi cette année, ‘Vers une RSE inclusive, engager les entreprises pour un impact social durable au Togo’.