Importation de produits sensibles : nouvelle plateforme digitale

Au Togo, l'importation de certains produits dits "sensibles" est soumise à une réglementation stricte.

Désormais, les entreprises ou les particuliers souhaitant importer ces produits doivent obtenir un certificat de déclaration préalable avant d'engager tout processus d'importation.

Cette exigence vise à garantir que les produits entrant sur le territoire respectent les normes de qualité et de sécurité, protégeant ainsi la santé publique, l'économie nationale et l'environnement.

Malgré son importance, de nombreux importateurs ne connaissent pas cette procédure, souvent par manque d'information.

Cette ignorance entraîne fréquemment des complications lors des contrôles aux frontières. En l'absence de ce certificat, les produits peuvent être saisis ou bloqués par les autorités douanières, créant ainsi des situations délicates pour les importateurs non avertis.

Ces incidents, causés par une méconnaissance des textes, ont des conséquences économiques non négligeables pour les entreprises et les particuliers concernés.

Les produits concernés par cette mesure sont considérés comme stratégiques en raison de leur impact potentiel sur la santé publique, l’économie nationale et l’environnement.

On compte parmi eux les boissons gazeuses et énergisantes, la bière, la farine de blé, les sachets plastiques, le ciment, le clinker, les tôles, le fer à béton, les tuyaux PVC, l'huile végétale, diverses denrées alimentaires d'origine végétale, animale et halieutique, ainsi que les juvéniles de poissons, les poissons vivants, les animaux vivants, les produits carnés, l'eau minérale, et bien d’autres.

Pour faciliter le respect de cette mesure et simplifier les démarches, le gouvernement togolais a décidé de digitaliser la procédure de demande du certificat d'importation. Cette initiative vise à rendre le processus plus accessible, rapide et transparent pour les opérateurs économiques.

Désormais, les entreprises peuvent soumettre leur demande d'autorisation en ligne via une plateforme dédiée.

Ce processus digitalisé permet non seulement de réduire considérablement les délais d'attente, mais aussi d'offrir un suivi en temps réel de l'état du dossier. Les importateurs peuvent ainsi éviter les désagréments liés aux procédures traditionnelles et se conformer plus facilement aux exigences légales.

La digitalisation de cette procédure présente plusieurs avantages. Elle permet d'une part d'accélérer les démarches administratives pour les opérateurs économiques, qui peuvent désormais obtenir plus rapidement leur certificat d'importation, et d'autre part de renforcer le contrôle de la qualité des produits sensibles importés.

En garantissant que ces produits respectent les normes nationales et internationales en vigueur, le gouvernement togolais entend protéger la santé des consommateurs, maintenir la compétitivité de l'économie nationale et préserver l'environnement.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des services publics visant à améliorer l'efficacité administrative et à faciliter les relations entre l'administration et les opérateurs économiques.