Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Impôts : bonne année civique

Le commissaire général de l’Office Togolais des Recettes (OTR), Chantal Yawa Tsegan, a demandé vendredi aux contribuables de faire preuve de civisme fiscal.

Chantal Yawa Tsegan © DR

Le commissaire général de l’Office Togolais des Recettes (OTR), Chantal Yawa Tsegan, a demandé vendredi aux contribuables de faire preuve de civisme fiscal.

La finalité est évidemment de doter l’État des moyens nécessaires à la conduite de sa politique de développement économique et social.

Les performances de l’OTR - fusion de la douane et ses impôts - sont en constante progression. Grâce à l’informatique et aux recoupements, les entreprises et les particuliers ont de plus en plus de mal à se soustraire à l’impôt. Mais certains y arrivent encore.

La fraude fiscale reste élevée.

Autre problème, tenter de fiscaliser le business informel qui ne paye rien jusque’à présent. Les volontaires à une officialisation de leur statut ne sont pas légion. 

Mais rien n’est perdu. C’est un travail au long cours.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Dialogue public-privé : le CCESP maintient la dynamique

Dialogue public-privé : le CCESP maintient la dynamique

Pas de pause de fin d’année pour le Comité de Concertation État–Secteur Privé (CCESP). Créé à la demande du président du Conseil, Faure Gnassingbé, cette structure vise à renforcer le dialogue entre l’État et le secteur privé.

La filière soja vise 500 000 tonnes

La filière soja vise 500 000 tonnes

La filière soja espère atteindre une production de 500 000 tonnes à l’horizon 2026, portés par une dynamique de croissance soutenue et par l’engagement des pouvoirs publics en faveur de la transformation locale.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.