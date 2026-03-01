Rubriques

Indicateurs en hausse, moral en berne, le paradoxe togolais

Les chiffres macroéconomiques progressent. Mais dans les foyers, la réalité quotidienne raconte une autre histoire.

C'est, en substance, ce que révèle une récente étude du réseau panafricain Afrobaromètre, spécialisé dans les sondages sur la démocratie, la gouvernance et la qualité de vie en Afrique.

Selon cette enquête, 62% des Togolais estiment que leur pays évolue dans la mauvaise direction, un chiffre en hausse de 11 points depuis 2021. Dans le même temps, 63% qualifient la situation économique d'« assez mauvaise » ou de « très mauvaise », estimant qu'elle s'est encore dégradée au cours des douze derniers mois.

Une ombre au tableau cependant : malgré ce pessimisme ambiant, 47% des sondés conservent l'espoir d'une amélioration à l'horizon d'un an, signe d'une résilience qui mérite d'être soulignée.

Des efforts réels, une perception décalée

Le gouvernement n'est pas resté inactif. La discipline budgétaire a permis de ramener le déficit public de 6,6% à 4,8% du PIB entre 2023 et 2024. L'inflation, quant à elle, a reculé de 7,6% en 2022 à 3,6% en 2024, contribuant théoriquement à préserver le pouvoir d'achat des ménages.

Ces résultats sont réels. Mais ils peinent visiblement à se traduire en mieux-être perceptible pour les populations. Entre les tableaux de bord des économistes et l'expérience concrète des citoyens, le décalage reste entier.

Combler ce fossé entre performance macroéconomique et amélioration du quotidien constitue sans doute le défi le plus pressant pour les autorités.

