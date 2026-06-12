Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Inquiétude des entreprises de TP

Le Groupement national des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (GNEBTP) dressé un tableau préoccupant du secteur, appelant à un soutien accru des pouvoirs publics et des banques commerciales.

Yawo Agbessi Tsogbé © republicoftogo.com

Le Groupement national des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (GNEBTP) dressé un tableau préoccupant du secteur, appelant à un soutien accru des pouvoirs publics et des banques commerciales.

« Nos entreprises sont résilientes, mais elles sont aujourd'hui essoufflées », a déclaré le président Yawo Agbessi Tsogbé, qui pointe plusieurs freins majeurs : des études techniques défaillantes, des retards de paiement chroniques et une asphyxie financière liée à l'accès quasi impossible au crédit.

Pour le dirigeant, ces difficultés combinées, aggravées par l'explosion des prix des matériaux, expliquent en grande partie les retards de livraison des chantiers, souvent imputés à tort aux seules entreprises de TP.

« Soutenir les entreprises du secteur, c’est soutenir la croissance, l'emploi et l'économie de tout le Togo. Nous disposons des compétences, de l'expertise et de la volonté. Nous avons besoin d'un écosystème sain, d'études de qualité, de paiements réguliers et de banques partenaires engagées », a ajouté M. Tsogbé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une ambition décuplée pour la décennie

Une ambition décuplée pour la décennie

Cinq ans après son lancement, la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) affiche un bilan encourageant : plus de 6 580 emplois directs créés, dont 95% au profit de nationaux et 80% occupés par des jeunes et des femmes, soutenus par des investissements cumulés dépassant 350 milliards de Fcfa entre 2020 et 2025.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.