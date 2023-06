Interface anti-fraude

Les cas de fraude douanière sont en baisse. Le Togo, le Burkina-Faso et le Niger se sont raccordés au réseau SIGMAT (Système interconnecté de gestion des marchandises en transit).

C’est d’autant plus important qu’une bonne partie du trafic fret se fait au départ du port de Lomé vers les pays de l’hinterland.

Le SIGMAT permet l'échange des données et le suivi électronique des marchandises en transit entre les administrations douanières des Etats membres de la sous-région ouest africaine.

Connecter les systèmes douaniers nationaux afin de partager les données aux fins des opérations de transit est une priorité pour les administrations des douanes d’Afrique occidentale et centrale et pour les opérateurs économiques, les institutions internationales et les partenaires de développement travaillant dans la région.

L’objectif est de sécuriser, de simplifier et d’accélérer le flux des marchandises en transit, en particulier pour celles provenant des ports maritimes à destination des pays enclavés.

Un important projet, lancé il y a quelques années, a abouti avec le déploiement du Système interconnecté de gestion des marchandises en transit ou SIGMAT qui est déjà opérationnel dans cinq pays, deux autres devant les rejoindre bientôt.

A la différence des régimes douaniers, qui sont appliqués à un seul endroit, le transit exige un échange d’informations depuis trois endroits au moins, à savoir le point de départ du transit, aux frontières traversées et là où le transit s’achève.

En Afrique de l’Ouest, le processus exige qu’une déclaration de transit soit déposée à la frontière de chaque pays traversé, jusqu’à ce que les marchandises arrivent à leur destination finale.

Grâce au SIGMAT, les administrations des douanes peuvent progressivement abandonner les procédures de transit manuelles fondées sur le papier en connectant leurs systèmes informatiques.

Une déclaration de transit est déposée dans le pays de départ et une copie est envoyée automatiquement aux systèmes informatiques des pays de transit et du pays de destination afin de les prévenir de l’arrivée des marchandises.

Aux frontières, les camions ne doivent pas attendre une nouvelle déclaration en douane. La même déclaration est utilisée durant l’intégralité du processus. Les douaniers aux frontières ou au bureau de douane de destination confirment alors l’arrivée des marchandises à travers leur système informatique et la confirmation est envoyée par voie électronique au pays de départ.

Le projet est mis en oeuvre par la Cédéao.

‘La facilitation des échanges, la sécurisation des opérations de transit et l'amélioration du commerce intracommunautaire ont toujours été des préoccupations majeures des Etats membres de notre communauté. Le SIGMAT est un outil déterminant pour les administrations douanières’, déclaré Atta-Kakra Essien, Commissariat des douanes et droits indirects à l’OTR (Office togolais des recettes).

Une réunion de trois jours s’est ouverte lundi dans la capitale togolaise. Elle rassemble les acteurs des douanes des pays de l’Afrique de l’ouest.