Interface indispensable

Rose Kayi Mivédor, la ministre de la Promotion de l’investissement, a rencontré mardi les avocats, les notaires, les experts comptables, les consultants. Bref l’interface avec la communauté des affaires et les investisseurs étrangers.

‘Les réformes et les textes élaborés sont biens. Mais il est indispensable que les spécialistes dans différents domaines soient le plus complètement possible informés. C’est le but de cet échange », a indiqué le ministre.

Elle s’est félicitée de la hausse constante des créations d’entreprises. On enregistre 70.000 dépôts entre 2017 et 2022.

La détermination du gouvernement à contribuer à l’amélioration du climat des affaires est totale, a rappelé la ministre.