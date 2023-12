Intermédiation et innovation

Le Forum international de l’intermédiation du numérique et de l’innovation (FONI) aura lieu à Lomé les 16 et 17 mai prochains, ont indiqué les organisateurs.

Le FONI est une plateforme de rencontre entre les acteurs qui interviennent dans le domaine des finances tels que, les régulateurs bancaires, les assurances, les investisseurs et les entrepreneurs, le secteur privé.

L'objectif est d'instaurer un dialogue institutionnel et d’évaluer l'impact de la technologie des Fintech sur le développement de l'intermédiation bancaire et de l'inclusion financière.

La rencontre de Lomé constitue une opportunité pour les pouvoirs publics, les régulateurs des secteurs bancaires, financiers, des assurances et des télécommunications des Etats de la zone Franc ainsi que ceux des Communautés économiques des Etats de l’Afrique de l’ouest, du centre et de l’est, d’analyser et d’examiner l’impact des activités d’intermédiation bancaire/financière et la fourniture de services technologiques et de paiements dans les dynamiques d’inclusion financière et le financement du secteur privé régional.