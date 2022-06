Interopérabilité des paiements

L’application DobbeePay a été lancé lundi à Lomé. Un outil qui permet d'interconnecter les moyens de paiement en Afrique.

'Nous pensons qu'une circulation fluide de l'argent entre les différents pays d'Afrique et avec la Diaspora est nécessaire pour créer de la richesse et pour le développement du continent', expliquent les promoteurs.

DobbeePay offre la possibilité d'effectuer la majorité des transactions financières à travers une seule plateforme de manière simple et sécurisée et vers n’importe quel pays d'Afrique et le reste du monde.