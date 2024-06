Investissements diversifiés

12 entreprises indiennes se sont implantées au Togo l’année dernière créant 10.000 emplois, a-t-on appris vendredi lors d’un forum économique Inde-Togo organisé à Lomé en présence de Shri Sevala Naik Mude, secrétaire permanent au ministère indien des Affaires extérieures.

‘L'Afrique est au top de nos priorités et notre partenariat avec le Togo également’, a-t-il déclaré.

Ce forum accueille les représentants d’une vingtaine de sociétés indiennes.

Les investissements privés indiens en Afrique de l'Ouest ont connu une croissance significative ces dernières années. Ils couvrent divers secteurs, contribuant ainsi au développement économique de la région.

Les entreprises indiennes investissent massivement dans l'agriculture et l'agro-industrie, apportant des technologies avancées et des pratiques agricoles modernes. Ces investissements visent à améliorer la productivité et la sécurité alimentaire dans la région.

Le secteur de l'énergie, y compris les énergies renouvelables, est un domaine d'intérêt majeur pour les investisseurs indiens. Des projets d'infrastructures tels que les routes, les ponts et les installations portuaires reçoivent également un soutien financier important, facilitant le commerce et la mobilité.

L'Inde, étant un leader mondial en technologie de l'information, investit dans les télécommunications et les services numériques en Afrique de l'Ouest. Ces investissements stimulent la connectivité, favorisent l'innovation et créent des emplois locaux.

Les entreprises pharmaceutiques indiennes jouent un rôle crucial dans l'amélioration des soins de santé en Afrique de l'Ouest. Elles fournissent des médicaments abordables et mettent en place des infrastructures médicales, contribuant à la lutte contre diverses maladies.