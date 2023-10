Investissements libanais massifs

Les entreprises libanaises implantées en zone franche ont réalisé ont investi 154 milliards de Fcfa en 2022 et ont contribué à la création de plus de 8.000 emplois.

‘La communauté libanaise bat au rythme de la vision du chef de l’Etat, celle de faire du Togo, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable’, a déclaré mardi Manuella Modukpe Santos, la ministre de la Promotion de l’Investissement, lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques à

l’Agence de promotion de l’investissement de la zone franche (API-ZF).

La rencontre a aussi permis aux investisseurs de partager avec le gouvernement les difficultés au quotidien qui entravent l'exercice de l’activité.

Les Libanais sont présents dans le pays depuis bien avant l’indépendance du Togo. La communauté s’est agrandie dans les années 90 avec l’arrivée de jeunes dans l’impossibilité de trouver des perspectives d’avenir au Liban.

Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à quitter leur pays en raison de la crise économique inédite et de la menace que fait peser la milice du Hezbollah inféodée à l'Iran.