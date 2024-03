Le réseau African Business Angel Network (ABAN) est dédié à la recherche de financements pour le compte de startups ou d’entreprises africaines en croissance.

La branche togolaise baptisée ‘TOGOBAN’ a été lancée samedi à Lomé par Rose Kayi Mivedor-Sambiani, la ministre du Commerce.

‘Cette initiative est un pas de plus pour attirer les investisseurs’, a-t-elle déclaré.

L’ABAN est une organisation panafricaine non lucrative fondée pour soutenir le développement des réseaux d'investisseurs providentiels (ou "business angels") à travers l'Afrique.

Créé en 2015 par un consortium de six réseaux d'investisseurs pionniers sur le continent, dont le Lagos Angels Network (LAN), le Cameroon Angel Network (CAN), et le Ghana Angel Network (GAIN), ABAN joue un rôle crucial dans l'avenir des écosystèmes de startups africaines en fournissant un capital humain et financier précieux.

ABAN représente le secteur émergent de l'investissement providentiel, estimé à investir plus de 100 millions de dollars par an dans les startups africaines.