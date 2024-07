Irremplaçables TPME

Le tissu économique togolais est composé à plus de 90% par les TPME.

Les TPME, acronyme pour Très Petites et Moyennes Entreprises, sont des entreprises caractérisées par leur petite taille en termes de chiffre d'affaires, de nombre d'employés et de bilan total. Elles jouent un rôle crucial dans l'économie, particulièrement dans les domaines de l'innovation, de l'emploi et de la croissance économique locale.

Elles vont bénéficier de davantage de soutien de la part de l’Etat et des partenaires techniques et financiers.

Les pouvoirs publics s’engagent à renforcer les mécanismes d'accompagnement existants et à favoriser la mise en place de nouveaux outils de financement.

‘Au regard de l’importance de la contribution de cette frange du secteur privé, les TPME sont au cœur de l’action du gouvernement depuis plusieurs décennies’, a souligné mardi Rose Kayi Mivédor-Sambiani, la ministre du Commerce.

Les TPME ciblées sont celles évoluant dans les secteurs de l’agro-alimentaire, du tourisme, de l’industrie culturelle, des industries textile, des technologies, de l’artisanat …

Une charte des TPME a été présentée. Elle détaille l’ensemble des actions