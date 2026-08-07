Jorge Matlombe en immersion à Adétikopé

Le ministre des Transports et de la Logistique du Mozambique, Jorge Matlombe, était de passage à Lomé jeudi, à la tête d'une délégation venue voir de plus près comment le Togo tente de bâtir son modèle industriel.

La visite s’est focalisée sur la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), vitrine du processus d’industrialisation.

Le site, situé à une trentaine de kilomètres de Lomé, accueille ses premières unités de transformation, essentiellement dans le secteur textile.