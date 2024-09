L'Afrique cherche à redéfinir sa coopération avec Pékin

Un sommet Chine-Afrique se tient cette semaine à Pékin, alors que le continent africain, sortant lentement d'une série de défauts de paiement, cherche à redéfinir sa future coopération avec la Chine, pays asiatique qui a en partie alimenté son endettement et fait désormais face à ses propres vents contraires économiques.

L'Afrique, riche en ressources minérales et pétrolières, et avec une population de plus d'un milliard de personnes, est devenue ces dernières années le centre d'une intense compétition géopolitique entre des puissances mondiales comme la Chine, l’Europe, la Turquie et les États-Unis.

Avec la Chine désormais premier créancier bilatéral de l'Afrique, les chefs d'État en visite à Pékin attendent une concession majeure sur la restructuration de la dette, selon Yunnan Chen, chercheuse au Overseas Development Institute, un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni.

"Je pense que cela restera relativement discret", a-t-elle déclaré, ajoutant que la Chine a été "réticente" sur la question de la dette en raison de l'implication d'un réseau complexe de prêteurs étatiques et d'autres institutions.

En matière de restructuration, la Chine a tendance à se concentrer sur l'extension des maturités plutôt que sur l'annulation de la dette, bien que les détails des accords conclus - ou même les conditions des prêts d'origine - restent rares.

Alors que le Club de Paris des pays créanciers, le Fonds Monétaire International et la Banque mondiale possèdent des décennies d'expérience dans la gestion des processus de restructuration de la dette des pays pauvres, les prêts de la Chine à l'Afrique ont pris le devant de la scène au début de la pandémie.

Le Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), lancé en 2000, a pris une importance accrue après l'initiative de la Ceinture et la Route (BRI) lancée par le président Xi Jinping en 2013, visant à recréer l'ancienne Route de la Soie.

La Chine avait dévoilé un paquet de financement de 60 milliards de dollars lors du FOCAC de 2015 et l'avait renouvelé en 2018.

Lors du sommet de Dakar en 2021, Pékin s'est tourné vers le commerce et les investissements, en grande partie en raison des pressions financières internes, de l'apparition de la COVID-19 et de l'effondrement des prix des matières premières qui ont affecté les économies africaines.

L'année dernière, les prêteurs chinois ont approuvé des prêts d'une valeur de 4,61 milliards de dollars à l'Afrique, marquant la première augmentation annuelle en sept ans, mais ce montant reste nettement inférieur au sommet de 2016.

La réduction du financement a laissé de nombreux projets inachevés, tels que des lignes de chemin de fer et des routes, comme la ligne ferroviaire moderne reliant le Kenya à l'Ouganda, ou encore une autoroute de 450 millions de dollars reliant Yaoundé à Douala au Cameroun.

Cette situation aggrave les difficultés des dirigeants africains qui cherchent à stimuler la croissance économique alors que les remboursements de la dette augmentent, que les recettes publiques stagnent et que les tensions sociales, alimentées par les inégalités, se renforcent au Kenya et au Nigeria.

La Banque africaine de développement évalue le déficit annuel de financement des infrastructures de l'Afrique à 100 milliards de dollars.

La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine nécessite un renforcement de la connectivité des infrastructures, telles que les routes, les chemins de fer et les ponts.

Les lourdes charges de dette et la réduction des marges de manœuvre budgétaires sont également au cœur des préoccupations. Avant de réussir une longue restructuration en juillet, la Zambie devait 20 % de sa dette extérieure à la Chine. La Chine joue également un rôle majeur en Éthiopie, également en restructuration.

En revanche, Pékin a joué un rôle moindre en tant que prêteur au Ghana et au Tchad, qui ont progressé plus rapidement dans leurs restructurations dans le cadre du Cadre Commun du G20.

Une partie des prêts de Pékin, par exemple à l'Angola, est arrangée sous forme de prêts garantis par des ressources naturelles, une pratique controversée. Des pays comme l'Ouganda rejettent ces accords, craignant que les générations futures n'en pâtissent.

Les dernières données montrent que la Chine adopte une nouvelle stratégie en évitant les économies lourdement endettées pour travailler avec des banques multilatérales africaines. Deux des 13 accords de prêt chinois approuvés l'année dernière ont été conclus avec la Banque Africaine d'Import-Export, une institution régionale de développement.

Lors du FOCAC 2021, Pékin a promis de porter ses importations en provenance d'Afrique à 300 milliards de dollars d'ici fin 2024. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, elles ont totalisé 305,9 milliards de dollars en deux ans et demi jusqu'en juillet de cette année, dépassant déjà cet objectif.

Cependant, diversifier les importations reste un défi de taille.

Une analyse de Reuters a montré que les importations sont principalement concentrées dans les secteurs miniers des pays comme le Botswana, la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe et la République Démocratique du Congo.

La promotion d'un commerce équilibré a occupé une place centrale lorsque le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré son homologue chinois lundi, avant le début du sommet.

La Chine a ouvert son vaste marché aux avocats frais du Kenya, par exemple, mais un droit de douane de 30 % a poussé les producteurs à préférer exporter vers l'UE, où ils bénéficient d'une exemption de droits de douane.

Quant aux nouveaux financements de Pékin, leur ampleur reste à déterminer.

Les analystes estiment que des pays comme le Kenya, qui cherche des fonds pour achever son projet ferroviaire de 5 milliards de dollars, ou l'Angola, qui recherche des financements pour diversifier son économie, pourraient repartir les mains vides.

Le président togolais Faure Gnassingbé se trouve à Beijing depuis dimanche. Il prendra une part active au sommet.

