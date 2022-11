L'Afrique de demain, c'est aujourd'hui

Le Salon FERIN a ouvert ses portes mardi au Palais des congrès de Lomé.

‘Investir dans l'Afrique de demain’, tel est le thème de cette édition.

Il s’agit d’une initiative de l'association Terreau Fertile soutenue par des partenaires provenant d'entités gouvernementales, non gouvernementales et privées.

Ice Salon se propose d'offrir un cadre d'interactions, de promotion des activités économiques, de partage d'expérience, de recherche et d'encadrement des investissements, de découverte de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à un développement inclusif et durable ainsi qu'à la transformation de la société togolaise.

Plus de 5.000 participants togolais et africains sont attendus jusqu’au 5 novembre.

Cette évènement bénéficie du soutien de nombreux partenaires parmi lesquels la Banque africaine de développement (BAD).

'Notre appui à cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'assistance constante que nous apportons au Togo en vue de faire face aux problématiques d'emploi, d'entrepreneuriat de jeunes et également de cohésion sociale,' déclaré Yapo Léonce, économiste pays du bureau de la BAD à Lomé à l’ouverture du Salon.