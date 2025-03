L’AGET trace la voie pour l’innovation et l’investissement

L’Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET) a présenté l’édition 2024 de son Livre Blanc, un document stratégique proposant des réformes concrètes pour dynamiser l’économie togolaise.

Cet ouvrage vise à renforcer le dialogue entre le secteur privé et les autorités, en mettant en avant des recommandations destinées à favoriser les investissements, l’entrepreneuriat et l’innovation.

Avec cette nouvelle édition, l’AGET ambitionne d’apporter une contribution essentielle aux débats économiques nationaux et aux réformes structurelles nécessaires pour améliorer le climat des affaires.

« Ce Livre Blanc constitue un outil essentiel pour orienter les politiques publiques et renforcer le dialogue entre les autorités et le secteur privé. Nos recommandations visent à mettre en place un cadre plus attractif et compétitif pour les entreprises, tout en soutenant l’innovation et le développement durable », a déclaré Jonas Daou, président de l’AGET.

Le document met un accent particulier sur la nécessité de moderniser les secteurs clés de l’économie togolaise, notamment les mines, l’agriculture, l’industrie, ainsi que les services financiers, logistiques et portuaires. L’objectif affiché est de faire de ces secteurs des moteurs de croissance, en favorisant l’investissement et en valorisant les ressources naturelles à travers des pratiques industrielles durables.

Des recommandations pour améliorer le climat des affaires

L’une des priorités du Livre Blanc concerne l’amélioration du climat des affaires, à travers des réformes ciblées visant à réduire les lourdeurs administratives, simplifier les procédures fiscales et instaurer des mesures incitatives pour encourager l’entrepreneuriat.

Pour Jonas Daou, il est impératif de créer un environnement où les entreprises peuvent prospérer sans être freinées par une réglementation excessive. L’AGET plaide notamment pour un allègement de la fiscalité des entreprises et une meilleure coordination entre les acteurs économiques pour accroître la compétitivité du pays.

Un autre aspect clé du Livre Blanc est l’intégration des technologies numériques dans les secteurs stratégiques comme l’agriculture, le commerce et les services financiers. Selon l’AGET, la transformation digitale pourrait significativement améliorer la productivité et la compétitivité du pays.

L’association propose ainsi d’accompagner les entreprises dans cette transition en facilitant l’accès aux infrastructures numériques et en mettant en place des incitations fiscales pour encourager les innovations technologiques.

« L’innovation est essentielle pour assurer la croissance durable du Togo. Nous devons investir massivement dans la digitalisation et les nouvelles technologies pour permettre aux entreprises togolaises de se positionner sur les marchés régionaux et internationaux », souligne l’AGET.

Le thème du Livre Blanc 2024, "Innovations, Investissements et Politiques Publiques", illustre la volonté de l’AGET d’adopter une approche intégrée pour stimuler la croissance économique du pays.

Ce positionnement s’inscrit dans le cadre des orientations de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, qui repose sur trois axes majeurs :

Le renforcement de l’inclusion sociale et de la paix La modernisation des infrastructures La dynamisation de la création d’emplois

L’AGET recommande notamment d’exploiter pleinement le potentiel du port autonome de Lomé, considéré comme l’un des plus compétitifs de la région grâce à sa profondeur naturelle et sa position stratégique. L’association suggère aussi de renforcer le rôle de Lomé en tant que hub financier sous-régional, notamment grâce à la présence de plusieurs grandes banques ouest-africaines.

Face aux défis posés par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l’AGET insiste sur la nécessité de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises.

Parmi les recommandations phares figurent :

Un réaménagement des charges sociales et fiscales

Une tarification énergétique plus compétitive

Un accès facilité au financement pour les grandes entreprises

Un contrôle renforcé des importations pour lutter contre la concurrence déloyale

L’AGET estime qu’un meilleur cadre réglementaire et fiscal est essentiel pour permettre aux entreprises locales de tirer profit des opportunités offertes par la ZLECAf.

L’AGET met également l’accent sur la nécessité d’adopter une fiscalité plus adaptée aux start-ups et aux entreprises technologiques afin de favoriser leur émergence.

Dans le secteur agricole, l’association propose des incitations fiscales pour aider les agriculteurs à faire face aux défis climatiques. La transformation numérique des services financiers et l’essor des fintechs font également partie des recommandations phares.

Depuis sa création en 2007, l’AGET joue un rôle central dans la représentation des grandes entreprises togolaises et le dialogue avec les autorités. Aujourd’hui, l’association regroupe 89 entreprises membres, qui ont généré un chiffre d’affaires cumulé de 1 456,42 milliards FCFA en 2023 et emploient plus de 14 658 personnes.

Avec ce Livre Blanc 2024, l’AGET entend contribuer activement à la transformation économique du pays en proposant des réformes concrètes et en plaidant pour un cadre propice à l’innovation, à l’investissement et à la compétitivité.

L’avenir économique du Togo dépendra en grande partie de la capacité des autorités et du secteur privé à mettre en œuvre ces réformes pour créer un environnement propice à la croissance et au développement durable.