L'ancien représentant du FMI au Togo chez Afreximbank

Jules Tapsoba, l’ancien représentant du FMI au Togo (jusqu’en 2021), a rejoint Afreximbank.

Il a été nommé économiste en chef.

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) est une institution financière panafricaine créée en 1993, dont le siège est situé au Caire, en Égypte. Elle a été créée dans le but de promouvoir le commerce intra-africain et le développement économique du continent.

Afreximbank offre une gamme de produits et de services financiers, y compris le financement du commerce, les garanties, les prêts, les facilités de paiement et d'autres services financiers destinés à soutenir les entreprises africaines dans leurs activités commerciales.

L'une des principales missions d'Afreximbank est de faciliter le commerce et l'investissement en Afrique en fournissant des solutions financières innovantes et adaptées aux besoins des entreprises et des gouvernements du continent.

La banque travaille en étroite collaboration avec d'autres institutions financières africaines, les gouvernements, les organisations régionales et internationales pour promouvoir le développement économique de l'Afrique et renforcer l'intégration régionale à travers le commerce et l'investissement.

Afreximbank joue un rôle important dans le financement des projets d'infrastructures, du commerce agricole, de l'industrialisation et d'autres secteurs clés de l'économie africaine, contribuant ainsi à la croissance et au développement durables du continent.