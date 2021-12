L'économie domine à l'exposition universelle

Le Togo organise ce dimanche sa journée économique à Expo Dubaï.

Une quarantaine de représentants du secteur privé a fait le déplacement.

L’exposition universelle est une vitrine pour chaque pays. D’un point de vue économique et touristique.

L’occasion de présenter les opportunités d’investissement.

Plusieurs ministres participent à ce évènement, dont Rose Kayi Mivedor, chargée de la Promotion de l’Investissement, Robert Dussey, le chef de la Diplomatie et Kodjo Adedze, le ministre du Commerce.

Egalement présent, Kuéku-Banka Johnson, le commissaire général du Pavillon togolais.

‘Le Togo est résolument tourné vers le futur, c’est une terre d’opportunité’, a déclaré Mme Mivedor

Et Kodjo Adedze de lancer un appel aux investisseurs en leur rappelant que le Togo offre, non seulement de nombreuses opportunités, mais aussi toutes les facilités sur le plan légal, logistique et fiscal..

Deux accords ont été signés entre la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) , la Fédération des Chambres de commerce des Emirats et celle de Pologne.

Nathalie Bitho, la présidente de la CCIT, a pris part à la cérémonie.

Deux autres évènements vont marquer la présence du Togo à Dubaï, une Journée nationale le 21 décembre et une autre dédiée au numérique le 8 février 2022.

L'exposition universelle fermera ses portes en avril prochain.