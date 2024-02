Article particulièrement élogieux publié mardi sur le site de Jeune Afrique.

‘L’économie togolaise ne connaît pas la crise’, peut-on lire.

Malgré un contexte régional et une conjoncture internationale difficiles, le Togo affiche une croissance solide, boostée par une demande intérieure et des investissements publics et privés soutenus. Ses prévisions économiques à cinq ans apparaissent tout aussi prometteuses, souligne le journaliste.

Le pays bénéficie d’un financement record du FMI de 390 millions de dollars.

Un développement qui suit les grandes lignes de la Feuille de route gouvernementale avec des agroples, un parc industriel, un port performant, des centrales solaires, des hôpitaux.

Et cerise sur le gâteau, le Togo gère avec brio son endettement.