L’élevage progresse, la dépendance persiste

Les recettes issues des exportations de produits d’élevage ont atteint 5 milliards de Fcfa à fin septembre 2025, contre 3,1 au trimestre précédent et 4,2 milliards un an plus tôt, selon les données de l’INSEED (Institut de la statistique).

Cette progression confirme la dynamique du secteur, portée notamment par l’essor de l’aviculture.

Les appuis en faveur des producteurs ont augmenté ces dernières années.

Malgré ces performances à l’export, la production reste insuffisante pour couvrir la demande intérieure. 

Le pays a importé des produits carnés pour une valeur estimée à 17 milliards en 2025.

En revanche, les exportations agricoles et sylvicoles ont reculé, s’établissant à 5,8 milliards, en baisse de 68 %, un repli attribué aux facteurs saisonniers et aux tensions sur l’offre.

