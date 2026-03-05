Avec l'appui de Trade Mark Africa (TMA), le Togo vient de se doter d'une Stratégie nationale de facilitation des échanges (SNFE), un outil pour moderniser et renforcer la compétitivité de son commerce extérieur.

Articulée autour de quatre axes, la SNFE vise à réduire les délais et les coûts des transactions commerciales, simplifier le cadre réglementaire, digitaliser les procédures et renforcer les capacités des acteurs du commerce et du transport.

L'objectif est de positionner le pays comme un hub logistique régional incontournable, capable de fluidifier les échanges intra-africains et de s'intégrer pleinement dans les chaînes de valeur continentales.

TMA est une organisation internationale de développement spécialisée dans la facilitation du commerce en Afrique.

Elle opère comme une organisation à but non lucratif financée par plusieurs gouvernements donateurs occidentaux.