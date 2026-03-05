Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Assouplissement monétaire : la BCEAO emboîte le pas aux grandes banques centrales

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a décidé, à l'issue de sa réunion du 4 mars 2026, d'assouplir sa politique monétaire en abaissant ses taux directeurs de 25 points de base, avec effet au 16 mars 2026.

Coup de pouce monétaire pour la zone UEMOA © republicoftogo.com

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a décidé, à l'issue de sa réunion du 4 mars 2026, d'assouplir sa politique monétaire en abaissant ses taux directeurs de 25 points de base, avec effet au 16 mars 2026.

Le principal taux directeu, celui auquel la BCEAO prête ses ressources aux banques commerciales, passe ainsi de 3,25% à 3,00%. Le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal est quant à lui ramené de 5,25% à 5,00%. Le coefficient des réserves obligatoires applicable aux établissements assujettis de l'Union est, pour sa part, maintenu à 3,0%.

Cette décision s'inscrit dans une tendance mondiale progressive d'assouplissement des conditions monétaires, après une période de resserrement destinée à contenir les pressions inflationnistes. 

En réduisant le coût de refinancement des banques, la BCEAO entend favoriser une meilleure transmission du crédit à l'économie réelle, soutenir l'activité des entreprises et stimuler l'investissement dans les huit pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Une baisse des taux directeurs signifie que les banques commerciales peuvent emprunter à moindre coût auprès de la banque centrale. En théorie, cet assouplissement devrait se traduire par des conditions de crédit plus favorables pour les ménages et les entreprises de la zone, contribuant ainsi à dynamiser la croissance économique régionale.

Cette décision du CPM sera suivie de près par les opérateurs économiques et les marchés financiers de la zone franc, soucieux d'évaluer ses effets sur la disponibilité et le coût du crédit dans les mois à venir.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une stratégie nationale de facilitation des échanges

Une stratégie nationale de facilitation des échanges

Avec l'appui de Trade Mark Africa (TMA), le Togo vient de se doter d'une Stratégie nationale de facilitation des échanges (SNFE), un outil pour moderniser et renforcer la compétitivité de son commerce extérieur.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.