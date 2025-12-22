L’État et la NSCT scellent un pacte de relance

Le gouvernement et la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) ont réaffirmé leur ambition commune de redonner à l’or blanc togolais toute sa place dans l’économie. L’engagement a été renouvelé à Atakpamé, à l’occasion de la célébration du 20ᵉ anniversaire de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton (FNGPC) vendredi dernier.

Directeur général de la NSCT, Martin Drévon a insisté sur la volonté de l’entreprise de renforcer sa collaboration avec la FNGPC afin d’apporter des réponses innovantes et durables aux défis de la filière. Il a notamment rassuré sur la disponibilité de la NSCT à investir dans un accompagnement technique de qualité, destiné à améliorer les pratiques culturales et les rendements.

Au-delà de la production, la NSCT entend également jouer un rôle accru en matière de responsabilité sociétale. L’accent sera mis sur l’amélioration des conditions de vie dans les zones cotonnières, tout en favorisant l’inclusion et l’équité, en particulier au profit des femmes et des jeunes.

« La FNGPC n’est pas seulement un partenaire, elle est notre partenaire principal. Nous sommes engagés à vos côtés comme un partenaire de développement, pour bâtir une filière cotonnière togolaise prospère, durable et équitable », a déclaré Martin Drévon.

Parmi les priorités figure la lutte contre le changement climatique, dont les effets pèsent lourdement sur la production. La NSCT prévoit de travailler avec les producteurs sur des stratégies d’adaptation, la promotion de pratiques agricoles résilientes, la recherche de variétés plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques, ainsi que la préservation de la fertilité des sols et de l’environnement.

L’État entend poursuivre la transformation structurelle de la filière, du niveau régional au marché international, afin de mieux valoriser le coton togolais.