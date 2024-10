L’importance des modes alternatifs de règlement des litiges

La capitale togolaise s'apprête à accueillir un événement inédit dans l'espace OHADA : « The Power of L.A.W. ».

Organisée par le Centre International d’Arbitrage et de Médiation (CIAM) en partenariat avec l'Association Internationale pour le Développement de l’Arbitrage en Afrique (AIDAA), cette première édition se tiendra du 5 au 8 février 2025 sous le haut patronage du président Faure Gnassingbé.

Cet événement a pour objectif de rassembler des experts et des opérateurs des secteurs maritime et financier venus du monde entier pour discuter des défis et des opportunités que représentent les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) en Afrique.

Destiné à devenir un rendez-vous annuel, « The Power of L.A.W. » mettra en lumière les enjeux stratégiques de ces secteurs vitaux pour le développement économique du continent.

La semaine d’activités inclura des débats de haut niveau, des panels thématiques et des ateliers pratiques, animés par des praticiens reconnus à l’international.

Ces discussions porteront notamment sur l’évolution des mécanismes de règlement des différends, les défis juridiques propres aux secteurs maritime et financier, ainsi que sur l’importance croissante de l'arbitrage et de la médiation en Afrique pour sécuriser les transactions et apaiser les conflits commerciaux.

L'ambition affichée est de créer une plateforme où la réflexion et la collaboration entre les différents acteurs du droit, de la finance et de la logistique maritime pourront s'épanouir dans un cadre propice.

Au-delà des débats, « The Power of L.A.W. » sera l'occasion de mettre en valeur la position stratégique de Lomé, qui s'affirme de plus en plus comme un hub régional incontournable pour les affaires en Afrique.

La capitale togolaise abrite plusieurs institutions financières régionales de premier plan, telles que la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la Banque d'Investissement et de Développement de la Cédéao (BIDC), le siège de Ecobank Transnational Incorporated (ETI), ainsi que la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la CIMA (CICA-RE).

Avec son port autonome en pleine expansion, Lomé joue un rôle crucial dans les échanges commerciaux en Afrique de l’Ouest. Sa connectivité maritime, associée à une infrastructure logistique de plus en plus performante, en fait une plaque tournante idéale pour les investisseurs et les opérateurs économiques du continent.

Dans un contexte où les conflits commerciaux se multiplient et où les délais judiciaires s'allongent, les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) apparaissent comme une solution efficace pour répondre aux besoins des acteurs économiques.

L'arbitrage et la médiation offrent des solutions rapides, confidentielles et adaptées aux spécificités des affaires, notamment dans des secteurs aussi stratégiques que ceux du maritime et de la finance.

« The Power of L.A.W. » entend donc renforcer la confiance des investisseurs et des opérateurs économiques dans ces outils, en favorisant leur adoption à plus grande échelle en Afrique.

L'événement ambitionne de devenir un catalyseur pour l'intégration des MARL dans les pratiques juridiques et économiques de la région.

______

Pour connaître les modalités de participation : +228 93 08 07 07 et lomearbitrationweek@ciamlome.com