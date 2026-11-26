La Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT) projette de construire une deuxième usine de transformation du coton dans la région de la Kara.

Le projet a été présenté au gouverneur de la région, Komlan Adjitowou, par une délégation de la NSCT conduite par son directeur général par intérim, Jacky Riviere.

La nouvelle équipe dirigeante entend renforcer la gouvernance de la filière, mieux rémunérer les producteurs et transformer davantage de coton sur place.

La NSCT exploite déjà des usines d'égrenage à Kara, Dapaong et Blitta. Une partie de la fibre alimente aussi les industries textiles de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), près de Lomé.

Le contexte s'y prête. Après une campagne 2024-2025 décevante, à 60 403 tonnes, la production a rebondi à 80 000 tonnes en 2025-2026, soit un bond d'environ un tiers. Pour la campagne 2026-2027, la filière vise 105 000 tonnes.

Ces résultats sont attribués aux réformes engagées par le gouvernement, qui continue de soutenir les producteurs. Ils tombent à point nommé : le Togo cherche à accélérer son industrialisation pour créer des emplois. Transformer son coton au lieu de l'exporter brut est l'un des leviers les plus évidents.