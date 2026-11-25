Où investir au Togo, et à quel prix ? Bloomfield Intelligence veut aider à y répondre. Du 14 au 16 décembre, l'agence de notation ivoirienne organise à Lomé « La Table Ronde », trois rencontres consacrées au sport, à l'énergie et au BTP.

Décideurs publics, entreprises et bailleurs y dresseront la carte des risques, des blocages et des solutions possibles dans chacun de ces secteurs.

Le format n'est pas nouveau. Bloomfield le fait tourner sur le continent depuis près de dix ans, et son PDG, Stanislas Zézé, fera le déplacement.

Le sport ouvrira le bal, sous la présidence de Mazamesso Assih, ministre du Développement à la base et de l'Économie sociale et solidaire. Emmanuel Sheyi Adebayor, l'ancienne star des Éperviers, sera de la partie, aux côtés du président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi Akpovy. Le signal est clair : le football n'est plus seulement une passion, c'est aussi une filière économique à structurer.

Sur l'énergie, le ministre délégué Robert Koffi Messan Eklo partagera la table d'Abdellatif Boumediane, directeur général de TotalEnergies Marketing, et d'Ilagou Ayeva, patron de la CEET. Le BTP, enfin, réunira le ministre délégué aux Travaux publics, Sani Yaya, Sadio Dicko pour Proparco et Jocelyne N'guessan, directrice générale de Société Générale Togo.

Rassurer les investisseurs suppose d'abord de leur parler franchement des risques. C'est tout le pari de ces trois journées.