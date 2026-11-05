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L'industrie à l’honneur

Que fabrique-t-on au Togo, et comment ? La première Semaine nationale de l’industrie se tiendra du 16 au 22 novembre à Lomé pour répondre à ces questions et faire découvrir le secteur au grand public.

Les usines ouvrent leurs portes © republicoftogo.com

Que fabrique-t-on au Togo, et comment ? La première Semaine nationale de l’industrie se tiendra du 16 au 22 novembre à Lomé pour répondre à ces questions et faire découvrir le secteur au grand public.

L’évènement se déroulera au Palais des congrès de Lomé et dans plusieurs usines participantes.

Les visiteurs pourront découvrir toute la chaîne de production, de la matière première au produit fini, et rencontrer les industriels, les investisseurs et les PME qui font vivre le secteur.

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