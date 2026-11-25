Le Centre togolais des expositions et foires (CETEF) se prépare à accueillir des milliers de visiteurs. Mardi, une simulation de coordination sécuritaire a été organisée sur le site de la 21ᵉ Foire internationale de Lomé, qui ouvre ses portes le 27 novembre.

Police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, services de santé, Croix-Rouge togolaise et sociétés privées de sécurité ont participé à l'exercice. L'objectif était de tester la coordination des interventions et la gestion d'éventuelles situations d'urgence.

Les organisateurs annoncent près de 1 000 exposants et plus de 800 000 visiteurs.

La foire se tiendra du 27 novembre au 13 décembre, sur le thème « Lomé, hub du commerce et des investissements en Afrique ».

L'Inde, pays invité d'honneur, y présentera son savoir-faire industriel, technologique et commercial.