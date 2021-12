L'irrésistible essor de l'e-commerce

Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale a recruté le cabinet Deal & Consulting en octobre 2021 pour réaliser une étude sur le développement du commerce électronique au Togo.

Un outil devant permettre aux pouvoirs publics, non seulement de disposer d’un diagnostic sur le secteur, mais aussi d’élaborer un plan stratégique pour développer l’e-commerce.

Le rapport a été rendu public mardi. Il a bénéficié du soutien de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED).

Le commerce électronique est à ses débuts au Togo.

‘Ce secteur bénéficie d’un contexte national favorable qui pourrait accélérer les réformes requises. Le Togo a en effet réalisé un bond en avant dans le domaine des Technologies de l’information et de la communication (TIC) entre 2016 et 2020, après une longue période de latence’, indique l’étude.

Il est vrai que le pays est de plus en plus connecté et l’usage mobile se développe. Le débit internet est plus élevé et le marché des smartphones en forte croissance. En outre l’e-banking favorise les achats en ligne même si une grande majorité de la population reste attachée au commerce traditionnel.

Aller au marché, discuter avec les commerçants es plus convivial que passer commande derrière son ordinateur ou via son téléphone.

Il n’empêche. Le développement du commerce électronique est une tendance lourde au Togo comme ailleurs en Afrique.