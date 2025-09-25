L'OMPI accompagne le Togo dans l’élaboration d’une stratégie nationale

Une mission de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) séjourne actuellement à Lomé pour accompagner le Togo dans l’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationale de propriété intellectuelle à l’horizon 2040.

Selon l’OMPI, le pays devra disposer, dès l’année prochaine, d’un plan d’action gouvernemental visant à structurer et renforcer la création, la gestion et la protection de la propriété intellectuelle. L’objectif est de stimuler l’innovation et d’accélérer la croissance économique en offrant un cadre favorable à l’émergence d’idées et d’inventions.

À ce jour, le Togo a déjà franchi plus de 60 % des étapes préparatoires, preuve de la dynamique en cours et de l’engagement des autorités.

Pour les experts de l’OMPI, le Togo entre dans une phase décisive : la validation d’un cadre stratégique clair et cohérent. Celui-ci devra faire de la propriété intellectuelle un outil majeur de compétitivité, d’inclusion sociale et de croissance durable.

« À travers ce processus, le Togo affirme sa volonté d’accompagner les jeunes innovateurs, les chercheurs, les PME et start-up ainsi que les artisans créatifs, en leur offrant des outils adaptés pour transformer leurs idées en solutions concrètes », a déclaré Emmanuel Rugomboka, représentant de l’OMPI à Lomé.

Selon lui, cette démarche permettra aussi de mieux valoriser les produits locaux sur les marchés régionaux et internationaux grâce à une protection renforcée des droits relevant de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

Préserver les savoirs traditionnels et le patrimoine culturel

Au-delà de l’innovation moderne, la stratégie inclura la protection et la promotion des savoirs traditionnels et du patrimoine culturel, considérés comme une richesse unique et un atout international.

« Dans ce contexte mondial où les économies reposent de plus en plus sur la connaissance, l’innovation et la créativité, la propriété intellectuelle se révèle être un levier stratégique incontournable », a insisté M. Rugomboka.

Avant de passer à cette nouvelle phase, le Togo devra veiller à une meilleure intégration de la propriété intellectuelle dans les secteurs clés de son économie et à son alignement avec les Objectifs de développement durable (ODD), notamment en matière d’éducation, d’innovation, d’industrialisation durable, de biodiversité et de lutte contre le changement climatique.