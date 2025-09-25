Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

L'OMPI accompagne le Togo dans l’élaboration d’une stratégie nationale

Une mission de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) séjourne actuellement à Lomé pour accompagner le Togo dans l’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationale de propriété intellectuelle à l’horizon 2040.

Innovation et savoirs traditionnels © republicoftogo.com

Une mission de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) séjourne actuellement à Lomé pour accompagner le Togo dans l’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationale de propriété intellectuelle à l’horizon 2040.

Selon l’OMPI, le pays devra disposer, dès l’année prochaine, d’un plan d’action gouvernemental visant à structurer et renforcer la création, la gestion et la protection de la propriété intellectuelle. L’objectif est de stimuler l’innovation et d’accélérer la croissance économique en offrant un cadre favorable à l’émergence d’idées et d’inventions.

À ce jour, le Togo a déjà franchi plus de 60 % des étapes préparatoires, preuve de la dynamique en cours et de l’engagement des autorités.

Pour les experts de l’OMPI, le Togo entre dans une phase décisive : la validation d’un cadre stratégique clair et cohérent. Celui-ci devra faire de la propriété intellectuelle un outil majeur de compétitivité, d’inclusion sociale et de croissance durable.

« À travers ce processus, le Togo affirme sa volonté d’accompagner les jeunes innovateurs, les chercheurs, les PME et start-up ainsi que les artisans créatifs, en leur offrant des outils adaptés pour transformer leurs idées en solutions concrètes », a déclaré Emmanuel Rugomboka, représentant de l’OMPI à Lomé.

Selon lui, cette démarche permettra aussi de mieux valoriser les produits locaux sur les marchés régionaux et internationaux grâce à une protection renforcée des droits relevant de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

Préserver les savoirs traditionnels et le patrimoine culturel

Au-delà de l’innovation moderne, la stratégie inclura la protection et la promotion des savoirs traditionnels et du patrimoine culturel, considérés comme une richesse unique et un atout international.

« Dans ce contexte mondial où les économies reposent de plus en plus sur la connaissance, l’innovation et la créativité, la propriété intellectuelle se révèle être un levier stratégique incontournable », a insisté M. Rugomboka.

Avant de passer à cette nouvelle phase, le Togo devra veiller à une meilleure intégration de la propriété intellectuelle dans les secteurs clés de son économie et à son alignement avec les Objectifs de développement durable (ODD), notamment en matière d’éducation, d’innovation, d’industrialisation durable, de biodiversité et de lutte contre le changement climatique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo mise sur la qualité de son portefeuille BAD pour attirer plus de financements

Le Togo mise sur la qualité de son portefeuille BAD pour attirer plus de financements

La revue annuelle du portefeuille 2021-2026 de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour le Togo a débuté lundi à Lomé. Cette rencontre de quatre jours mobilise les départements ministériels et les unités de gestion des projets afin d’évaluer l’état d’avancement des 22 opérations financées par l’institution panafricaine.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.