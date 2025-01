L’OTR vise 1210 milliards de Fcfa en 2025

L’Office Togolais des Recettes (OTR), issu de la fusion des services des douanes et des impôts, s’est fixé pour objectif de mobiliser 1210 milliards de francs CFA en 2025.

Cette ambition a été annoncée par son commissaire général, Kokou Philippe Tchodiè, qui se montre confiant quant à la capacité de l’institution à atteindre ce résultat.

Après avoir mobilisé 1000 milliards en 2024, l’OTR s’appuie sur des bases solides pour réaliser cette performance.

« L’objectif est possible à atteindre », a affirmé M. Tchodiè, tout en soulignant les efforts déjà accomplis pour optimiser les recettes fiscales et douanières.

Plusieurs éléments expliquent cette dynamique positive :

Élargissement de l’assiette fiscale : De nouveaux contribuables ont été intégrés, augmentant ainsi les recettes potentielles.

Réduction de la fraude : Les mécanismes de contrôle renforcés ont permis de limiter les pratiques frauduleuses, contribuant à une collecte plus efficace.

Participation accrue des entreprises : Un nombre croissant d’entreprises s’acquittent désormais régulièrement de leurs obligations fiscales, renforçant ainsi la base des revenus de l’État.

Créé en 2014, l’OTR est devenu un acteur central dans la mobilisation des ressources nécessaires au développement du Togo. En renforçant ses mécanismes de collecte et en améliorant sa transparence, l’institution participe activement à la réalisation des projets publics et au financement des priorités nationales.

Avec des stratégies consolidées et des résultats probants en 2024, l’OTR débute 2025 avec ambition et détermination. L’objectif de 1210 milliards reflète non seulement la montée en puissance de l’institution, mais aussi son engagement à contribuer au développement économique du pays.

Ce défi, bien que de taille, semble à la portée d’une organisation qui continue de démontrer son efficacité et son importance stratégique pour le Togo.